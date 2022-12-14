В центре Красноярска появится «Цветочный квартал». Фото: мэрия Красноярска

В центре Красноярска на месте снесенных павильонов появится «Цветочный квартал». Об этом сообщает городская администрация.

Основной темой благоустройства станет агрокультура. Участок разделят на две части – пространство бульвар-площадь и парковая зеленая зона для отдыха и прогулок. Парк появится на пересечении улиц Диктатуры пролетариата и Республики.

Здесь высадят деревья разных сортов – от сибирского абрикоса до березы, а также кустарники и даже декоративные агрокультуры. Пешеходные зоны будут обустроены из деревянной брусчастки.

Сейчас заканчивается оформление документов на проведение торгов по обустройству. Сроки строительства парка пока неизвестны.