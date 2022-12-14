В Красноярске на два дня закроют стоянку на площади Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на площади Мира на два дня перекроют парковку. Об этом сообщает Красгорпарк.

Оставить машину на стоянке на площади Мира нельзя будет с 22:00 часов 15 декабря по 19:00 часов 17 декабря. Водителям предлагают оставлять свои автомобили в других местах. Парковка будет закрыта в связи с мероприятием в Красноярской краевой филармонии.

Напомним, что с 24 декабря по 8 января будет закрыта остановка на Октябрьском мосту.