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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:27

В Красноярске на два дня закроют стоянку на площади Мира

В связи с мероприятием
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на два дня закроют стоянку на площади Мира

В Красноярске на два дня закроют стоянку на площади Мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на площади Мира на два дня перекроют парковку. Об этом сообщает Красгорпарк.

Оставить машину на стоянке на площади Мира нельзя будет с 22:00 часов 15 декабря по 19:00 часов 17 декабря. Водителям предлагают оставлять свои автомобили в других местах. Парковка будет закрыта в связи с мероприятием в Красноярской краевой филармонии.

Напомним, что с 24 декабря по 8 января будет закрыта остановка на Октябрьском мосту.