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НовостиОбщество14 декабря 2022 8:46

В Красноярске обсуждают возможность создания сети муниципальных автомоек

Проработать вопрос поручил мэр Владислав Логинов
Татьяна ИЛЬИНА
Помыть машину в Красноярске в будущем, возможно, можно будет на муниципальной автомойке

Помыть машину в Красноярске в будущем, возможно, можно будет на муниципальной автомойке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске рассматривают вопрос создания сети муниципальных автомоек. Подготовить предложения по возможным местам их размещения, внешнему виду и лизинговым схемам приобретения поручил чиновникам мэр города Владислав Логинов.

Как следует из протокола совещания, автомоек должно быть не менее 100. При этом для их приобретения либо строительства необходимо найти инвестора.

Никакой конкретной информации пока нет.

На данный момент в столице Красноярского края, если посмотреть по справочнику 2GIS, работает более 461 автомойки.