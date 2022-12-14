В ожидании Нового года жителям Красноярского края рассказали о правилах выбора качественного алкоголя

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Чтобы не прогадать при покупке алкоголя, необходимо знать несколько правил. Например, качественный алкоголь продается только в магазинах, которые имеют на это разрешение, и его вряд ли можно заказать по интернету или приобрести в ларьке, рассказали в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

На бутылке должна быть маркировка, а у организации – действующая лицензия на продажу.

Проверить стоит и акцизную марку. Голографическое изображение должно переливаться, под одним углом должны быть видны буквы «АП», под другим – герб РФ и буквы «РФ».

Обратить внимание можно и на цену – она не должна быть ниже установленной государством. Например, 0,5 водки не могут стоить меньше 261 рубля.