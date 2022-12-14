Красноярцам, позвонившим в кол-центр, искусственный интеллект подберет индивидуального оператора

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Для повышения эффективности коммуникаций оператор мобильной связи работает над моделью индивидуальной совместимости абонентов и сотрудников контактного центра. Как это будет работать: система на базе машинного обучения подберет пару оператор-абонент, при взаимодействии которых с большей вероятностью возникнет взаимопонимание, а общение будет комфортным.

Пока в декабре проводится пилотный проект: на этом этапе формируется и тестируется модель эффективной совместимости. В следующем году новую модель планируется использовать в работе контактного центра.

Для определения совместимости искусственный интеллект будет принимать в расчет возраст, пол, результаты аттестаций и обучения сотрудников, историю оценок переговоров и даже хобби оператора. Кроме того, влияние на результат могут оказать и коммуникативные навыки сотрудников: стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции. В результате звонки будут распределяться не случайным образом, а с учетом персональной совместимости с каждым абонентом.

Технологическим партнером проекта выступает компания Axenix. Ее эксперты обрабатывают результаты опросов операторов и их супервайзеров, а также исторические данные по ранее проведенным звонкам и используют их для обучения алгоритмов. Добиться оптимального результата помогают технологии перевода речи в текст и обработки естественного языка. Так, например, эксперты уже сделали некоторые выводы. Молодые люди до 30 лет реже склонны выслушать предложение оператора до конца и принять его, чем люди более старшего возраста. Люди среднего возраста чаще готовы выслушать оператора мужского пола. Абоненты от 50 лет и старше чаще готовы общаться и вероятнее принимают специальные предложения при общении с операторами в возрасте.

– Мы верим в эффективность решения нашего партнера. Количество проактивных обращений к абонентам со стороны компании строго регламентировано, на основе больших данных вычисляется наиболее удобное время для звонка. Нам важно, чтобы эти контакты были максимально эффективны – оператор точно донес нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением. Проверка совместимости клиента с оператором кол-центра станет инновационным проектом для российского телеком-рынка, – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев.