В Красноярске полицейский с трудом уговорил мужчину не брать кредит для мошенников

Мошенники по телефону убедили жителя Красноярска оформить кредит и перевести им деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина едва не стал жертвой мошенников. Его спасла бдительная родственница, которая заподозрила неладное и обратилась в полицию, рассказали в ГУ МВД по региону.

Женщина рассказал, что ее зять с кем-то долго общался по телефону, затем собрался, взял паспорт и отправился в банк. На звонки он не отвечал.

Полицейским удалось выяснить, в какой банк направился мужчина. К тому времени, как сотрудник внутренних дел добрался до отделения, мужчина уже успеть подать заявку на получение кредита на 1,45 миллионов рублей и ждал решения.

Сначала житель Красноярска отказывался поверить, что берет деньги для мошенников. Он был убежден, что участвует в настоящей спецоперации по разоблачению сотрудников банка и злоумышленников, которые хотят провернуть с его банковскими счетами махинации.

Чтобы отговорить мужчину, полицейский проверил телефонный номер, по которому тот общался с неизвестными. Оказалось, он есть в нескольких уголовных делах.

В итоге после долгих переговоров, мужчина отменил заявку и поехал в полицию писать заявление. По нему заведено уголовное дело.