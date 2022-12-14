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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:35

За прошедшие 10 месяцев в Красноярском крае рождаемость сократилась на 8%

Умирать тоже стали реже – на 13,2%
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

С января по октябрь 2022 года в Красноярском крае умерло больше жителей, чем появилось на свет. Естественная убыль населения составила почти 10,5 тысяч человек, сообщает Красноярскстат.

При этом убыль населения уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Реже по сравнению с 2021 годом в регионе стали рожать и умирать. Рождаемость сократилась на 8%, смертность – на 13,2%.

В Республике Хакасия похожая ситуация. Население естественным образом сократилось на 1 804 человек, рождаемость стала меньше на 4,2%, смертность – на 9,4%.

Немного другая картина в Тыве – там появилось на свет на 2 620 человек больше, чем умерло.