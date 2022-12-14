Красноярский архитектор прокомментировал результаты ремонта улицы Марчака

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский архитектор Антон Шаталов провел тест-драйв улицы Маерчака от Республики до Космоса. В своем телеграм-канале он отметил, что проект, по которому была капитально отремонтирована улица, вызвал у него недоумение.

- Благодаря реконструкции у улицы снизилась безопасность и пропускная способность. Никогда там не было столько аварий, - отметил Антон Шаталов.

Не понравился архитектору и разделитель. По его мнению, он создает дополнительные затруднения водителям при повороте налево, а люди через него просто перепрыгивают, чтобы не ждать светофора.

Кстати, светофоры урбанист отметил отдельно – точнее, установленные на них полутораминутные фазы горения, из-за которых людям приходится дольше мерзнуть в ожидании зеленого света.

Единственный плюс, который отметил архитектор – это обновленный асфальт.