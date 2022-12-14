Главный санитарный врач Красноярского края отметил пользу ношения масок в общественных местах

Дмитрий Горяев рекомендовал вернуться к ношению масок в общественных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

Масочный режим на территории Красноярского края действует в больницах и социальных учреждениях и носит обязательный характер для персонала и рекомендованный – для пациентов. Между тем в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона посоветовал вернуться к ношению масок в общественных местах.

- Маска – это простой и действенной способ защититься от воздушно-капельных инфекций. Поэтому рекомендую носить ее в общественных местах в период подъема заболеваемости, - отметил Дмитрий Горяев.

Сейчас в регионе принимаются все необходимые меры в соответствии с эпидемической ситуацией.

Напомним, в Красноярском крае увеличивается количество заболевших ОРВИ и гриппом. Наибольший рост среди заболевших приходится на школьников.