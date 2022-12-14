На улицах Красноярска появились корзины с новогодними подарками

Фото: администрация Красноярска

На красноярских улицах начали появляться необычные фотолокации. Они представляют собой огромные корзинки с декоративными подарками, рассказали в администрации города.

Первые праздничные декорации установили в сквере Геологов и на проспекте Мира, 63. Всего таких зон будет 10.

В управлении зеленого строительства отметили, что подобные корзины должны стоять на улицах круглый год – летом с цветами, зимой с подарками.

Праздничное настроение жителям краевой столицы решили подарить и дорожники. Вот уже несколько лет подряд они наряжают спецтехнику в «костюмы» Деда Мороза.