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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:24

На улицах Красноярска появились корзины с новогодними подарками

Всего на территории города появится 10 корзин
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

На красноярских улицах начали появляться необычные фотолокации. Они представляют собой огромные корзинки с декоративными подарками, рассказали в администрации города.

Первые праздничные декорации установили в сквере Геологов и на проспекте Мира, 63. Всего таких зон будет 10.

В управлении зеленого строительства отметили, что подобные корзины должны стоять на улицах круглый год – летом с цветами, зимой с подарками.

Праздничное настроение жителям краевой столицы решили подарить и дорожники. Вот уже несколько лет подряд они наряжают спецтехнику в «костюмы» Деда Мороза.