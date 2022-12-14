На что жалуются дерматологу четвероногие пациенты Красноярского края?

В этом году Ежегодная ветеринарная конференция, которую организуют «Губернские аптеки», будет необычной: на нее пригласили не только сотрудников ветеринарных аптек сети, а их в Красноярском крае и Хакасии 87, но и всех ветеринарных врачей!

- Мы делаем все для здоровья домашних любимцев! И это не только полный перечень витаминов, препаратов, лечебных кормов и пищевых добавок, это еще и образовательные программы для ветеринарных врачей, - говорит руководитель проекта "Ветеринария" АО "Губернские аптеки" Евгения Еремина. – В этом году мы пригласили очень известного и квалифицированного специалиста. И для ветеринарных врачей региона участие в семинаре бесплатное.

В Красноярск приедет Любовь Николаева, ветеринарный врач, дерматолог, с 2009 года член ESVD - Европейского Общества Ветеринарной Дерматологии, резидент ECVD - Европейского Колледжа Ветеринарной Дерматологии.

Тема семинара – «Распространенные жалобы дерматологу или Болезни кожи, с которыми справится каждый врач».

Программа на весь день, ведь у четвероногих пациентов проблемы как у людей: пищевая гиперчувствительность, атопический дерматит, бактериальные и грибковые инфекции кожи и пр.

Проблема еще и в том, что эти пациенты не жалуются и симптомы описать не могут. И только квалифицированный врач сможет определить, как помочь.

Конкретно

Семинар пройдет 15 декабря с 10.00 до 18.00 по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 37, справки по телефону 8-908 220 33 56.

Как прошла встреча профессионалов, и как это поможет в лечении домашних питомцев, расскажем в еженедельном выпуске "Комсомольской правды» 21 декабря.