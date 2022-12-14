Жители «Солнечного» в Красноярске пожаловались на облезлую елку от управляющей компании

Фото: группа VK «Наш мкр. Солнечный. Красноярск»

В Красноярске жители микрорайона «Солнечный» пожаловались на новогоднюю елку, которую установила во дворе управляющая компания. Фотография появилась в сообществе группы «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Символ Нового года появился по проспекту 60 лет образования СССР и собрал в соцсети больше 150 комментариев. Кто-то предлагает включить фантазию, и тогда будет похоже на пирамидальный тополь, другие шутят про то, что елки тоже болеют. Есть и те, кто предлагает подождать, «распушить чуток, гирлянду повесить и все будет пучком», тогда как многие возмущаются тем, что «каждый год все хуже и хуже. Один-единственный праздник такой, и то мы – жильцы – не заслуживаем нормального Нового года».

На возмущенные комментарии представители УК «ЖСК» ответили, что бракованную елку демонтируют и поставят новую. Оказалось, что из 91 дерева 20 оказались некачественными. Подрядчику уже предъявлены штрафные санкции.