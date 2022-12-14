В Красноярске открылся каток на острове Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

14 декабря в Красноярске открылся ледовый каток в Татышев-парке. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Каток открыт с 10:00 часов. С 17:00 часов начнется культурная программа – для посетителей выступит диджей. Также будут разыграны различные ценные призы.

В Красгорпарке опубликовали время работы и цены:

Работать каток будет со вторника по воскресенье – с 10 до 21:30 часов. На лед выходить можно будет до 20:30 часов.

- Посещение катка – 80 рублей;

- Прокат коньков – 110 рублей;

- Заточка пары коньков – 120 рублей;

- Ячейка для хранения – 30 рублей за день.

Для детей до 7 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий посещение катка бесплатно. Для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов – скидка 50% по предъявлению справки.