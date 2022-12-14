Экс-главу поселка в Эвенкии осудили за кражу командировочных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили за мошенничество бывшего главу эвенкийского поселка Стрелка-Чуня. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В период с 17 мая по 22 августа 2019 года 31-летний поселковый глава четыре раза ездил в Красноярск. Но, не желая лишний раз тратиться, издавал приказ о своей командировке в Ванавару и Красноярск для представления интересов поселка в суде.

По факту он ездил по личным делам, и в суд, но по другому уголовному делу, которое было заведено в его отношении, не забывая при этом пользоваться командировочными деньгами. Экс-чиновник также подделывал чеки о проживании в гостинице, хотя на самом деле, ночевал в других местах.

Сумма ущерба составила более 210 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал. Октябрьский райсуд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 2 лет колонии условно с испытательным сроком на 2 года.