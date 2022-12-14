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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:29

В Красноярском крае родители жалуются на проветривания в детском саду при детях

Согласно СанПиН, открывать окна в помещениях можно лишь тогда, когда воспитанников в них нет
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В социальных сетях и чатах родители Красноярского края возмущаются тем, что в детских садах воспитатели открывают окна в помещениях в присутствии детей. О том, как быть в такой ситуации, рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

- Согласно СанПиН, проветривание помещений запрещено, если в них присутствуют воспитанники. Если вы заметили, что это требование не соблюдается, нужно обратиться к руководству учреждения или в Управление образования своего района, - объяснил Дмитрий Горяев.

Между тем родители отмечают, что обращения к заведующей детского сада не помогли: «в прошлом году ходила по этому вопросу. Ничего не изменилось!». «А мы потом с больничных не выходим!», жалуются другие.

Если ситуацию не удается решить, можно обратиться в Роспотребнадзор.