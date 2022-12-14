В Красноярске и Сосновоборске задержали трех закладчиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали двух 22-летних парней за распространение наркотиков путем закладок. Об этом сообщает МВД по краю.

Молодых людей взяли с поличным в Октябрьском районе Красноярска. Дома, а также в тайниках, один из которых находился в заборе, полицейские нашли 10 свертков с наркотиками. Они были оптовыми закладчиками. Теперь им грозит до 20 лет колонии.

При дальнейшей отработке преступной цепочки, полицейские в Сосновоборске задержали 35-летнего мужчину, который пытался забрать закладку с 274 граммами героина, оставленную молодыми людьми.

Он должен был расфасовать партию на мелкие дозы и раскидывать их непосредственно для потребителей. Ему грозит до 15 лет колонии.