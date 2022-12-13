В Красноярске «отец года» решил перебежать дорогу с ребенком и попал под автобус

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске мужчина с ребенком спровоцировал ДТП на Свободном. Красноярец решил перебежать дорогу в совершенно неположенном для этого месте – его не остановил даже глухой заборчик вдоль дороги. Вместе с собой он прихватил маленького ребенка – предположительно, свою дочь.

Парочка не успела добежать даже до середины улицы – на них наехал автобус, который объезжал поворачивающие авто, поэтому водитель даже не видел выскочивших на дорогу людей. Отец принял основной удар на себя, однако ребенка тоже отбросило на асфальт.

Хуже всего, что красноярец не остался на месте, наоборот: он подхватил ребенка, не заботясь о том, есть ли у него тяжелые травмы, и прихрамывая побежал дальше через дорогу. На его счастье, там поток машин остановил один из водителей, который вышел помочь прохожим.

В итоге «отец года» скрылся с места ДТП, вероятно, чтобы не стать отцом на учете. Водитель автобуса спустя некоторое время тоже продолжил путь.