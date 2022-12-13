В Канске арестовали мужчину, который расстрелял баннер с рекламой военной службы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске местный житель расстрелял баннер с рекламой службы в армии по контракту. Инцидент произошел еще 15 октября на улице Московской. Из чего стрелял мужчина, неизвестно, но на следующий же день его задержали и отправили под арест на два месяца.

Накануне Железнодорожный райсуд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения. Ходатайство о продлении ареста было удовлетворено еще на два месяца – мужчина проведет за решеткой Новый год.

Известно, что мужчину обвиняют в хулиганстве. Вероятно, дело не станут переквалифицировать из уголовного в административное дело о стрельбе в публичном месте, особенно если стрелял гражданин из нелегального оружия.