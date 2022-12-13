В Красноярске в феврале снесут здание клуба «Планета Красноярск»

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В Красноярске снесут здание бывшего ночного клуба «Планета Красноярск». Известное строение находится на Предмостной площади. Снос, по словам министра строительства края Рабушко, запланирован на февраль следующего года.

Отметим, что здание построили еще во времена СССР. В 90-е здесь открылся первый красноярский ночной клуб «Шоу Азарт», в нулевые ему на смену пришла «Планета Красноярск». Однако последние полтора десятка лет здание простаивает заброшенным.

Отметим, что снесут постройку не просто так – на его месте планируется открыть «Поздеев-центр» и хореографический колледж, а также общественное пространство. О планах на благоустройство власти заявляли еще летом, так что снос здания большим сюрпризом не стал.