В Железногорске в поисках убийцы 16-летней девушки проводят экспертизы ДНК мужчинам. Фото: СК

В Железногорске следователи продолжают поиски убийцы 16-летней школьницы, тело которой было обнаружено 2 августа на берегу местного озера. Напомним предысторию этой жуткой трагедии. Вечером 30 июля девушка вышла из дома, где она жила вместе с бабушкой, на праздник – в этот день в Железногорске отмечали День города. Поначалу была в компании с подругами, а затем рассталась с ними. Больше ее никто живой не видел.

В пресс-службе регионального следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что расследование уголовного дела не останавливается ни на день. Сейчас главная задача – найти мужчину, причастного к преступлению. Проводятся следственные действия. У определенных категорий мужчин в городе Железногорске получены образцы буккального эпителия для проведения сравнительных молекулярно-генетических экспертиз. Каких именно категорий, в следкоме не уточняют – это обусловлено необходимостью сохранять тайну следствия.