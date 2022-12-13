Из Красноярска в Абакан в канун Нового года можно уехать со скидкой в 40 % Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть желание отправиться в путешествие в канун Нового года? А если не желание, а необходимость? Да какая угодно причина может подтолкнуть человека в такое путешествие. Красноярская железная дорога дарит своим пассажирам возможность значительно сэкономить, если они сядут в купейный вагон поезда № 24 Красноярск – Абакан. Дисконт в этой поездке составит 40 %, сообщают Sibnovosti со ссылкой на пресс-службе КрасЖД.

Там добавили, что на самом деле в акции участвует не только этот маршрут. Если посмотреть информацию на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции», то можно увидеть, что такая 40% скидка действует на десятки других поездов дальнего следования, отправляющихся из самых разных городов страны 31 декабря.

При этом специальные тарифы и скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками, а также не применяется к плате за пользование комплектом постельного белья и сервисным услугам.