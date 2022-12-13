В Красноярске гробовщика обвиняют в мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске гробовых дел мастера обвиняют в мошенничестве. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в полиции города. Подозреваемый – 37-летний предприниматель, который занимается изготовлением похоронного инвентаря. В марте этого года к нему обратился сотрудник одной из ритуальных фирм и заказал изготовить 27 гробов. Мужчины ранее были знакомы, поэтому потерпевший заказчик доверительно оплатил товар авансом. Плюс попросил посодействовать в приобретении недорогого автомобиля, за 50 тысяч рублей. В общей сложности из рук в руки было передано почти 90 тысяч рублей.

Однако подозреваемый изготовил только три гроба. При этом развел бурную деятельность, всем видом показывая, что он работает над заказом. Но у него были материальные трудности и полученные деньги он потратил на свои цели.

Когда обман вскрылся и потерпевший написал заявление в полицию, на гробовщика завели уголовное дело. Он поспешил возместить весь материальный ущерб. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.