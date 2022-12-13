На юге Красноярского края после убийства щенков завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько дней назад неподалеку от села Казанцево в Шушенском районе местная жительница обнаружила тела четверых щенков. Судя по внешним признакам, животные были не просто убиты, а замучены в жестокой форме. Девушка обратилась в полицию. Туда сразу же выехал местный участковый. Осмотрев место происшествия, он собрал трупики щенков и направил на экспертизу. Специалисты официально подтвердили, что смерть животных имела насильственный характер.

Следователи полиции Шушенского района завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия и установления лиц, причастных к данному деянию, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Местные жители и зоозащитники бъют тревогу, они считают, что в селе появился живодер.

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