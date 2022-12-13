За неделю в Красноярском крае от обморожения погибло три человека

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В Красноярском крае за последнюю неделю от обморожения скончались три человека. Всего же в больницы обратилось 16 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Девять из них направили на амбулаторное лечение, четверых пришлось госпитализировать. Оставшиеся три случая закончились смертью.

Все обратившиеся к медикам были взрослыми.

Специалисты напоминают о мерах, которые позволят не допустить обморожения. Во-первых, это многослойная одежда и свободная обувь, которая позволяет надеть теплые носки. Для защиты рук стоит купить шерстяные рукавицы или перчатки.

Если кожа все-таки побелела, нельзя ее растирать снегом или тканью. Надо постараться как можно быстрее зайти в тепло и отогреться. Если на месте обморожения появились волдыри – надо обратиться в медпункт.