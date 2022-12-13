В Красноярске современные технологии позволяют заделывать ямы даже в морозы

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске даже зимой продолжают латать ямы на улицах. В этом дорожникам помогают современные технологии, рассказали в мэрии.

Зимние дорожные пломбы можно делать при температуре до -20 градусов. Литым асфальтом уже заполнили выбоины на улицах Дубровинского, Карла Маркса, Затонская, Матросова, Парашютная, Ярыгинский проезд и Предмостная площадь.

Чтобы заделать яму, старый асфальт предварительно срезают и продувают от лишней пыли и мусора. Затем в яму заливают подогретую смесь и разравнивают. Через 20 минут, максимум час, участок готов. Материал эластичный, но при этом прочный и упругий.