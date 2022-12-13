В Красноярском крае большая часть продуктов для новогоднего стола подорожала в среднем на 12%

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крансоярскстате проанализировали цены на продовольственные продукты, которые чаще всего используются хозяйками для приготовления новогодних блюд. Выводы неутешительные – в среднем цены поднялись на 12% по сравнению с ноябрем прошлого года.

За основу специалисты взяли 43 различных продукта и напитка. Из них только на 7 цена стала ниже. В остальных 36 случаях ценники выросли от 0,5% до 31%.

Сильнее всего подорожали:

- кетчуп (на 31,5%);

- мороженные креветки (на 29,2%);

- глазированные шоколадом конфеты (на 28%);

- пищевая соль (на 26,9%);

- консервированные и маринованные овощи (на 23,7%);

- торты и майонез (на 20,1 и 20,2%).

Среди подорожавших продуктов есть и большинство популярных видов мяса: говядина, свинина, курица и индейка; колбасы, рыба, сыры и напитки – как натуральные соки, так и газированные.

На эти виды продуктов повышение составило от 0,5 до 20%.

А вот среди тех продуктов, что снизились в цене, в основном овощи и фрукты. На 36,6% опустилась стоимость картошки, на 10,9% - свеклы. Порадуют по сравнению с прошлым ноябрем цены на морковь, груши, свежие помидоры и виноград. На 10,5% дешевле стали стоить яйца.