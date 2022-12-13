В Красноярском крае убили двух братьев, защищавших женщину. Фото: следком

В селе Польное Канского района произошло двойное убийство. В сенях частного дома были обнаружены тела мужчин 35 и 38 лет с признаками насильственной смерти. Случилось это 11 декабря. В пресс-службе регионального следкома рассказали предварительную версию случившегося.

В доме, где произошло преступление, живет молодая женщина, которая не так давно рассталась со своим 31-летним сожителем. В тот роковой вечер он пришел к ней выяснять отношения. Был пьян, поэтому женщина отказалась впустить его. Но ей было страшно, поэтому позвонила своему знакомому, попросила помощь – отвадить бывшего.

Знакомый позвал с собой на подмогу еще двух мужчин, между собой братьев. Когда пришли на место, завязался конфликт. Пьяный подозреваемый пришел в ярость, схватил топор и взломал входную дверь в дом, на кухне взял ножи и, вернувшись в сени, нанес мужчинам удары в грудь. От полученных колото-резаных ранений братья скончались на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, вскоре ему предъявят обвинение.