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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:33

Недельный мониторинг воздуха в Красноярске показал повышенное содержание оксида углерода и пыли

Лаборатория проанализировала 835 проб
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве экологии подвели итоги недельного мониторинга воздуха в Красноярске. Анализ 835 отобранных проб показал превышение допустимых концентраций оксида углерода и частиц пыли, сообщает правительство края.

Передвижная лаборатория выезжала на замеры 44 раза.

Всего же в Красноярском крае располагается 15 автоматизированных постов наблюдения и три передвижные лаборатории. Они в общей сложности проанализировали 57 тысяч проб воздуха. Из них всего в 0,6% уровень концентрации загрязняющих веществ повышен.