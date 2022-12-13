Недельный мониторинг воздуха в Красноярске показал повышенное содержание оксида углерода и пыли

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В министерстве экологии подвели итоги недельного мониторинга воздуха в Красноярске. Анализ 835 отобранных проб показал превышение допустимых концентраций оксида углерода и частиц пыли, сообщает правительство края.

Передвижная лаборатория выезжала на замеры 44 раза.

Всего же в Красноярском крае располагается 15 автоматизированных постов наблюдения и три передвижные лаборатории. Они в общей сложности проанализировали 57 тысяч проб воздуха. Из них всего в 0,6% уровень концентрации загрязняющих веществ повышен.