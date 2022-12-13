Дело о небрежном хранении оружия в отношении депутата Заксобрания Красноярского края передано в суд

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Уголовное дело о небрежном хранении оружия в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана передано в суд. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как считает следствие, с 16 по 18 июля 2022 года мужчина хранил огнестрельное оружие с патронами под сиденьем вертолета, откуда его мог достать любой. Именно это и произошло 18 июля, когда ружьем воспользовался пьяный рабочий. 24-летний парень поссорился с коллегой и решил таким образом решить конфликт. Стрельба случилась на заимке депутата.

Свою вину Гольдман не признал, ему выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчине грозит штраф, либо исправительные работы или ограничение свободы до одного года.

Напомним, во время стрельбы на заимке погиб сам стрелявший. Его через дверь смертельно ранил 71-летний мужчина, к которому прибежал за помощью второй участник конфликта.