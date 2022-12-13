В Красноярском крае возле полыньи на Ангаре гулял ребенок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе едва не произошла беда. Районный центр находится на берегу реки Ангары. Полноводная мощная река совсем недавно покрылась льдом, еще недостаточно крепким. Местами там встречаются полыньи. Возле одной из них сельчане увидели маленького ребенка – он бродил совсем рядом с опасным проемом в одиночестве, без взрослых.

Очевидцы тут же вызвали спасателей, сотрудники Богучанского поисково-спасательного отряда оперативно выехали на место. Но ребенок к тому времени уже ушел, все обошлось, сообщают Gornovosti со ссылкой на агентство ГО ЧС Красноярского края.

Чтобы не случилось трагедии, позаботиться об этом должны в первую очередь взрослые: нужны профилактические беседы с детьми, рассказы на тему, чем опасны прогулки по льду. Печальную планку первенства в этом плане держит город Канск, весной этого года там на реке Кан утонули несколько детей.