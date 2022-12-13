В Красноярском крае на уроке химии разбилась колба, отравились восемь детей. Фото: прокуратура края

В одной из школ Ужурского района (в селе Малый Имыш) произошло ЧП – во время урока, когда проводился практический опыт, в лабораторной колбе загорелись реактивы, она взорвалась. В результате восемь учеников 9-го класса попали в больнице с токсическим отравлением. Трое ребят затем еще находились под наблюдением врачей.

Произошло это 15 сентября. Прокуратура края провела проверку. Которая показала, что директор школы не принял мер к обеспечению безопасности во время пребывания в ней детей, нарушил требования по охране труда, ученики во время химического опыта были без средств защиты, а сам опыт проводится не в вытяжном шкафу, прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе ведомства.

В результате директору объявлен выговор, плюс его оштрафовали на 10 тысяч рублей. И забрали у него совместительство по предмету химии. Плюс в суд направлен иск от родителей одного из пострадавших детей о взыскании моральной компенсации со школы.

Вопрос об учителе химии в данной сельской школе, по видимому, теперь стал проблемой министерства образования.