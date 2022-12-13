В Красноярском крае растет количество заболевших ОРВИ и гриппом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае растет количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, такую информацию в своем телеграм-канале опубликовал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Ситуация, которая сейчас фиксируется, беспокоит медиков, ведь наибольший рост наблюдается среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. За неделю их число увеличилось на 7 %.

Всего за минувшую неделю зафиксировано 18 996 случаев ОРВИ, это на 673 человека больше, чем на предыдущей неделе. Треть заболевших гриппом — дети. При этом вирусы гриппа выявлены во всех возрастных группах.

В крае циркулируют вирусы гриппа А1, В. А также вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы и другие.Медики беспокоятся, что впереди школьные каникулы и число заболевших может увеличиться.