Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 декабря 2022 2:35

В Красноярске трое мужчин избили 17-летнего подростка

Дело передано в суд на рассмотрение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске трое мужчин избили 17-летнего подростка

В Красноярске трое мужчин избили 17-летнего подростка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске весной этого года трое взрослых мужчин напали и избили 17-летнего подростка. В результате тот получил травмы средней степени тяжести. И вот расследование уголовного дела завершено, в скором времени его начнут рассматривать в суде. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

22 мая этого года в частном доме на проспекте Свободном находились три приятеля, одному из них 25 лет, остальным 26 и 27 лет. Дом принадлежит одному из этой троицы. Всю ночь они выпивали и веселились. А утром заметили незнакомого подростка, который шел к себе домой, никого не трогал. Пьяной троице не понравилось, что он прошел по территории их домовладения. Это был предлог, чтобы накинутся на него и избить. В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом и ждут начала судебного процесса.