В Красноярске трое мужчин избили 17-летнего подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске весной этого года трое взрослых мужчин напали и избили 17-летнего подростка. В результате тот получил травмы средней степени тяжести. И вот расследование уголовного дела завершено, в скором времени его начнут рассматривать в суде. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

22 мая этого года в частном доме на проспекте Свободном находились три приятеля, одному из них 25 лет, остальным 26 и 27 лет. Дом принадлежит одному из этой троицы. Всю ночь они выпивали и веселились. А утром заметили незнакомого подростка, который шел к себе домой, никого не трогал. Пьяной троице не понравилось, что он прошел по территории их домовладения. Это был предлог, чтобы накинутся на него и избить. В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом и ждут начала судебного процесса.