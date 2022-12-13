В Красноярском крае женщина погибла под колесами поезда. Фото: МВД

Еще одна трагедия на железной дороге – погибла 57-летняя женщина. Это случилось в минувшие выходные на станции Тяжин, недалеко от Ачинска. Причины случившегося сейчас устанавливают транспортные полицейские. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, когда решила «прогуляться» возле железнодорожных путей. Зачем и почему, мы этого уже никогда не узнаем.

Машинист поезда заметил ее и сделал все от него зависящее, чтобы избежать трагедии – подал звуковой сигнал, экстренно затормозил. Но женщину все равно затянуло под состав мощным воздушным потоком. Она скончалась на месте от полученных травм.

- Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов, - напомнили транспортные полицейские.