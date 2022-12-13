В Хакасии приняли бюджет на предстоящий 2023 год Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии приняли бюджет на предстоящий 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Цифры выглядят так:

- доходы составят 53 миллиарда 979 миллионов рублей;

- расходы – 57 миллиардов 292 миллионов рублей;

- дефицит - 3 миллиарда 313 миллионов рублей (то есть не превышает 10%).

В доходной части учтены все поступления, главным образом налоговые. Общая сумма безвозмездных поступлений составила 10 миллиардов 678 миллионов рублей. Плюс предусмотрено получение субсидий в размере 9 миллиардов 510 миллионов рублей. Эти средства целевые и они пойдут на реализацию национальных проектов и госпрограмм республики. Плюс субвенции в размере 1 миллиарда 168 миллионов рублей – на исполнение Хакасией переданных полномочий Российской Федерацией.

Кроме того, как отметили депутаты Верховного Совета, Хакасия получил 176 миллиона рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которые пойдут на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.