Водитель красноярского автобуса вернул утерянные деньги и телефон пассажирке. Фото: администрация города

Эта история произошла несколько дней назад. Жительница микрорайона Солнечного ехала в автобусе 64-го маршрута. Сама не заметила, как выронила в пути телефон и деньги. Обнаружила пропажу, только когда очутилась дома. Расстроилась, конечно, переживала, думала: «все, с концами».

Однако спустя несколько часов она была приятно удивлена, когда узнала, что ее имущество найдено и очень хочет вернуться к своей владелице. Оказалось, что нашел деньги и телефон водитель автобуса Пармен Алисов. Женщина поблагодарила его.

А после написала письмо в департамент транспорта администрации города, рассказала о случившемся и похвалила водителя не только за честность и отзывчивость, но и за его личные качества. Отметила, что он «возит людей аккуратно, спокойно, сам очень порядочный, вежливый, улыбчивый и честный». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.