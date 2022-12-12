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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:36

Вырубавшему елки перед Новым годом жителю Красноярского края грозит 7 лет тюрьмы

Он заготовил почти сотню елок, пока не попался лесным инспекторам
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начали ловить первых браконьеров, занимающихся незаконной вырубкой елок. Инспекторы усилили патрулирование лесов в преддверии Нового года, и одного из таких заготовителей поймали в Шушенском районе. Его отыскали по следам автомобиля в снегу, которые привели к целой вырубленной мужчиной поляне.

– Местный житель вырубил 80 деревьев для продажи. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет. Также он будет обязан возместить ущерб, нанесенный гослесфонду, – рассказали в краевом Минлесхозе.

Отметим, что усиленные рейды будут проходить в крае вплоть до 31 декабря. Обычно за незаконную вырубку елей грозят штрафы, но в отдельных случаях предусмотрена также уголовная ответственность.