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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:50

В Красноярске священникам запретили проводить отпевания вне храмов

Отпевания в ритуальных залах часто приводили к нарушениям церемонии
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская епархия ввела запрет на отпевания умерших за пределами православных храмов. Раньше это можно было сделать также в ритуальных залах, однако на такой метод жаловались сами священники – они утверждали, что из-за очередей их жестко ограничивают по времени.

Также епархия фиксировала случаи, когда отпевания в ритуальных залах проводили священники, не имевшие на то разрешение. А иногда прихожане даже просили провести ритуал заочно.

– Выбор храма для проведения чина погребения будет определяться с учетом территориальности и количества родных и близких, и может быть проведен в одном из двадцати храмов, расположенных в разных районах города Красноярска. Епархия не берет на себя ответственность по транспортировке, технической организации и другим вопросам, — добавили в РПЦ.