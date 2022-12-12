В Красноярском крае выбирают самую красивую открытку для Деда Мороза

Рисунок Влады Сергеевой

С сегодняшнего дня на сайте «Комсомолки» стартовало голосование за работы участников творческого конкурса «Открытка Деду Морозу»! Это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполняется 25 лет.

Задача перед болельщиками стоит сложная. Ведь перед ними выбор в более чем 1200 работ! И каждая неповторимая, новогодняя, праздничная. Даже можно смело сказать – эксклюзивная! Из Красноярска, Минусинска, Кызыла, Сосновоборска, Енисейска – трех регионов страны!

Напомним, главная тема конкурса – зайцы, Новый год и Дедушка Мороз!

Так, на рисунке Влады Сергеевой из Лесосибирска очень милые символы будущего года устроили праздничную вечеринку с танцами.

Рисунок Анастасии Сергеевой

Ее землячка Настя Сергеева изобразила, как заячье семейство отмечает Новый год в тихой, уютной обстановке. «Новый год - торжество света, радости, добра», - подписала свою работу девочка.

А зайчишка Ай-Хааны Салчак из тувинского села Мугур-Аксы весело отплясывает на барабане возле нарядной елки.

Рисунок Ай-Хааны Салчак

Оставить свой голос за понравившуюся работу можно по 19 декабря. Кстати, проголосовать можно сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Итоги подведем 20 декабря. Каждый из 25 победителей получил диплом и памятный подарок.

Проголосовать за работы наших талантливых участников можно здесь!