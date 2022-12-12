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НовостиОбщество12 декабря 2022 10:22

Красноярского ресторатора Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в Катар

Оказалось, что для посадки в самолет нужен паспорт болельщика
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: соцсети Владимира Владимирова

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Красноярского ресторатора и бывшего депутата горСовета Владимира Владимирова не пустили на рейс из Москвы в Катар. Как рассказал ресторатор, он хотел посетить Чемпионат мира по футболу, но не учел, что паспорт болельщика ему будет необходим еще в России.

Как оказалось, Владимиров купил билеты заранее, у Катара с Россией безвизовый режим, проблем возникнуть было не должно. Но, страна-хозяйка соревнований изменила правила въезда на время проведения ЧМ. Теперь, чтобы сесть в самолет, необходимо предъявить паспорт болельщика. Его у ресторатора не оказалось, думал, что оформит на месте.

Улететь в Катар бывший депутат должен был еще 11 декабря, билеты, к счастью, сдать удалось. Но Владимиров решил не отчаиваться и попробовать все-таки попасть на футбольные матчи. Паспорт болельщика можно оформить онлайн, но ждать его надо около суток.

Пока, как рассказывает ресторатор, никакой паспорт ему еще не пришел. Есть вероятность, что придется возвращаться.

Отметим, что власти Катара действительно изменили правила въезда в страну. Сейчас туда можно попасть только при наличии паспорта болельщика. Такой режим будет действовать до 23 декабря.