Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проезд в общественном транспорте теперь можно оплатить через QR-код. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Они заработали во всех трамваях и троллейбусах города, а также на нескольких маршрутных автобусах: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 37, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 77, 78, 80, 81, 83, 87, 88, 94, 95, 98, а также на части автобусных маршрутов №3, 9, 14, 21, 38, 85, 90, 92 и №99.

Сейчас идет оформление салонов наклейками и подключению к системе оплаты. Совсем скоро все автобусы города будут предоставлять такую услугу.