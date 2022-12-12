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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:06

В Красноярске дети на семейном обучении впервые получат подарки от администрации города

Такое предложение сделал мэр города Владислав Логинов
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Красноярске впервые новогодние подарки от администрации города получат дети, которые находятся на семейной форме обучения. Об этом сообщают Gornovosti.

Инициативу мэра города Владислава Логинова поддержал почетный гражданин Красноярского края и Красноярска Хазрет Совмен. Он окажет финансовую поддержку.

Сладости вручат также ученикам с 1-го по 4-ый класс и детям до 14 лет, чьи родители были мобилизованы для участия в спецоперации.

Всего новогодние подарки вручат более чем 60 тысячам учеников.