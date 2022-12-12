Фото: пресс-служба Нацпарка "Столбы"

В Красноярске сразу две молодые семьи стали миллионными посетителями нацпарка «Столбы». Как сообщают в пресс-службе, число туристов, посетивших парк, превысило миллион уже второй раз. Впервые это произошло еще в 2015 году.

Вычисляют миллионного посетителя по камерам учета туристов. В этот раз на рубеже в парк зашла молодая семья - Владимир и Дарья Парубовы вместе с двухлетним сыном Максимом. А сертификат 1 000 001 посетителя получила многодетная семья Алексея и Ольги Кротовых с тремя сыновьями.

Миллионных гостей на Восточном входе в национальный парк встречали директор «Красноярских Столбов» Вячеслав Щербаков и руководитель агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко.