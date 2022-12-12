В Красноярском крае за убитого краснокнижного лебедя мужчина заплатил штраф в 15 тысяч рублей

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В Таймырском районе мужчину признали виновным в убийстве редкого краснокнижного лебедя. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД.

Браконьера остановили полицейские, которые вместе с Госохотонадзором патрулировали береговую зону села Хатанга. В лодке у мужчины нашлось ружье и тушка тундряного лебедя. Эта птица занесена в Красную книгу.

На охотника завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Еще до суда мужчина возместил ущерб государству, поэтому суд назначил ему штраф.