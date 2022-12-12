В Красноярске вводится режим «черного неба» с 16:00 12 декабря

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь вводится режим «черного неба» с 16:00 12 декабря. Как сообщают в Среднесибирском УГМС, продлится режим неблагоприятных метеоусловий 3 дня до 7 утра 15 декабря.

Отметим, что в Красноярске 12 декабря зафиксировано загрязнение воздуха во всех районах города. Об этом сообщают системы мониторинга проекта Nebo.Live. Впервые с 6 декабря датчики окрасились в красный и черный цвета.

Так в черный датчики окрасились в районе Покровки, улицы Парижской коммуны и на Горького. Там показатели загрязнения воздуха масимальные. Минимальные показатели в Удачном, Академгородке и на улицы Весны.

По данным синоптиков, сильного ветра в ближайшие дни не ожидается.