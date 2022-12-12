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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 7:12

На Октябрьском мосту в Красноярске из-за массового ДТП возникла пробка

Водитель иномарки столкнулся сразу с тремя машинами
Татьяна ИЛЬИНА
На Октябрьском мосту в Красноярске столкнулись сразу четыре машины

На Октябрьском мосту в Красноярске столкнулись сразу четыре машины

На Октябрьском мосту в Красноярске произошло сразу два ДТП, причем одно из них – с участием сразу четырех автомобилей. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

По полосе в сторону левого берега произошла массовая авария. Предположительно, виновником стал водитель Suzuki, который столкнулся сразу с тремя машинами марок «Газель», «Лада» и Hyundai. Обошлось без пострадавших, однако из-за стоящих на полосе машин образовалась огромная пробка.

Второе ДТП произошло на полосе движения в сторону правого берега. Его обстоятельства устанавливаются. На месте работает экипаж ДПС.