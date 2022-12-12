В Красноярске совсем скоро по улицам начнут курсировать еще три новеньких троллейбуса «Адмирал»

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске совсем скоро на дорогах появятся еще три новеньких троллейбуса «Адмирал». Как рассказали в правительстве, траснпорт доставили напрямую с завода «ПК Транспортные системы» Саратовская область. Они преодолели 3600 км на специальных грузовых машинах.

Уникальность «Адмиралов» в том, что на автономном ходу они проезжают до 20 километров. Значит, могут перевозить пассажиров даже там, где нет электросети.

Троллейбусы максимально комфортабельные и удобные. Они низкопольные, в центре располагается большая площадка для инвалидных или детских колясок. В салонах есть камеры видеонаблюдения, зарядки для телефонов и валидаторы для безналичной оплаты проезда.

Каждый троллейбус может вместить до 85 пассажиров, посадочных мест – 34.

Сейчас водители троллейбусов активно готовятся к работе на новом транспорте - проходят инструктажи и стажировки по работе с современными машинами. Также троллейбусы проходят обкатку и пуско-наладку всех систем. После этого, уже в начале следующего года, новые «Адмиралы» смогут выйти на линию.

- Масштабная работа по улучшению экологии в Красноярске позволила обновить троллейбусный парк более чем на 90%. Мы и дальше будем активно участвовать во всех федеральных программах по развитию экологически чистого электрического транспорта. В следующем году город планирует закупить новый вид транспорта для Красноярска – электробусы, - сообщил руководитель департамента транспорта Красноярска Максим Силкин.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края: «Модернизация электротранспорта в Красноярске ведется второй год подряд. Только 2022 году для краевого центра закупили 15 троллейбусов. Работу мы ведем в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология"».

После того как на линию будут запущены все поступившие троллейбусы, по улицам Красноярска в общей сложности будут курсировать новых 25 трамваев и 65 троллейбусов.

Модернизация системы общественного транспорта в столице региона ведётся в рамках нацпроекта «Экология» и находится на контроле Губернатора Красноярского края Александра Усса.