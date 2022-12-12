В Красноярском крае за год сильнее всего подорожали маргарин с аспирином и подешевела картошка

За годв Красноярском крае подорожал маргарин и подешевела картошка с яйцами Фото: Мария ЛЕНЦ

Цены на потребительском рынке Красноярского края за год поднялись в среднем на 12%. Об этом сообщает Красноярскстат.

Из 547 видов товаров и услуг подешевели 52 позиции. По 252 товарам и услугам рост цен превысил уровень инфляции, а по оставшимся 243 позициям – остался в его рамках.

Больше чем на 35% подорожали 19 товаров и услуг, среди которых маргарин (+38,2%), чай зеленый и кофе – молотый и в зернах (рост соответственно на 37 и 35,4%).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли в цене аспирин (на 59,3%), мыло хозяйственное и туалетное (на 50,5 и 45,7%), легковые иномарки (на 36%).

Среди услуг в два раза подорожали поездки в некоторые страны Средиземноморья и ксерокопирование документов.

А вот купить дешевле, чем в ноябре прошлого года, можно плиты ОСП (-39%), картошку с капустой (ниже на 36 и 35,4%), смартфоны (-13,3%) и яйца (-10,5%).

Всего же цены опустились на 14 позиций товаров и услуг.