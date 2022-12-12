Красноярских школьников за победу в конкурсе изобретательских проектов наградили поездкой в Сочи

Для ребят проводили семинары, деловые игры. Фото предоставлено компанией

Красноярские школьники – победители Межрегионального конкурса школьных изобретательских проектов «Мой первый бизнес» съездили в недельную учебно-познавательную поездку в Сочи. Конкурс проводился в рамках программы «Школьные стартапы: смотрим в будущее, улучшаем настоящее». Поездку ребятам подарила СУЭК.

От Красноярского края в южный город ездили две проектные команды – из Бородино и Назарово. Юные жители шахтерской столицы, где особым уважением пользуются интеллектуальные игры, разработали оборудование для «Брейн-ринга» и намерены предлагать его другим школам. Назаровские ребята отдали предпочтение экстремальным видам спорта – они своими руками изготовили скейт, опробовали его на крутых виражах и тоже готовы принимать заказы.

В Сочи старшеклассников ожидала насыщенная программа.

А еще они побывали на различных экскурсиях. Фото предоставлено компанией

– Не передать словами, насколько я рад, что оказался на таком интенсиве, – поделилися впечатлениями Владимир Темнов из Бородино. – Мы не только защищали свои проекты, но и слушали лекции, учились разрабатывать бизнес-стратегии – мне это все в новинку. Уверен, что знания и навыки, полученные во время поездки, помогут во взрослой жизни, карьере. Спасибо за такие возможности организаторам мероприятия!

– Программа была плотная, – говорит куратор назаровских школьников, учитель технологии Роман Кожухарь. – Для ребят проводили семинары, деловые игры, они побывали на экскурсиях в Олимпийском парке, в Дельфинарии, ездили в Роза Хутор. Конечно, они полны впечатлений, получили новые знания и эмоции, познакомились с детьми из других регионов. Уже обсуждают, какой проект представят на конкурс в следующем году. Это дает подросткам отличную мотивацию для движения вперед!

Конкурс «Мой первый бизнес», который проводят СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ», направлен на формирование кадрового потенциала, поддержку и развитие молодежных инициатив в сфере предпринимательства и IT-технологий, повышение качества жизни на территориях, где работают предприятия компании. Его участниками стали команды учащихся 8-10 классов.