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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 4:01

За незаконную добычу полезных ископаемых на 44 миллиона рублей в Красноярском крае задержали иностранца

Песок и щебень добывали на земельном участке сельхозназначения
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Красноярскому краю

В Березовском районе полиция задержала предпринимателя из СНГ, который незаконно добывал щебень и песок. Разработка карьера велась без необходимой лицензии, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Разработку карьера иностранный гражданин организовал на землях сельхозназначения. Добывали там щебень с песком, которые потом на специальном оборудовании перерабатывали.

Ходовую на рынке стройматериалов песчано-гравийную смесь продавали через компанию, оформленную на подставное лицо. Бизнес оказался выгодным – предприниматель заработал более 44 миллионов рублей.

Следователи завели уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, иностранцам собираются запретить разработку недр в Красноярском крае. Пока изменения в краевой закон находятся на уровне поправок. Их рассмотрят в первом чтении на ближайшей сессии.